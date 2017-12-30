Sabah Gazetesi yazarlarından Melih Altınok, bugün köşesinde yazdığı yazıda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in S400'lerden duyduğu rahatsızlığı ve NATO'nun güdümünde bir yol haritası izlediğini yazdı.

İşte Altınok'un o yazısı

NATO PARTİLERİNİN EN İYİ'Sİ

Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S400 için teslim tarihi belli oldu. Mart 2020.

Ülkenin güvenliğini dert edenler, PKK'ya TIR TIR silah veren ABD'nin, darbeleri destekleyen NATO'nun hegemonyasının kırılmasından memnun.

Hatta "niye bu kadar geç" diyorlar.

Kimileri ise Washington'dan bile daha çok kaygılı.

Onlardan biri, tüzüğünde NATO'ya bağlılığını bildirmesiyle dikkat çeken İyi Parti Lideri Meral Akşener. Dün de şöyle yakınıyordu:

"Şimdi Rusya'dan S-400'ler alıyorsunuz, yahu sizin uçaklarınızı onlar tanımıyor. O füzeleri nerede kullanacaksınız kardeş? Senin F-16'ların onları tanımıyor, onlar F-16'ları düşman uçağı olarak görüyor. Koyacaksın bir depoya çürüyecekler."

Bunu duyunca daha çok kaygılanacaksınız ama, S400'lere milli IFF'nin (dost düşman tanıma sistemi) dahil edileceği defalarca açıklandı Meral Hanım.