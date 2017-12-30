



Madonna'nın kitaplarını takip ettiği, birçok Hollywood yıldızına da danışmanlık veren Gahl Sasson, yeni kitabı '2018 Astrolojisi-Köpeğin ve Usta'nın Yılı'nı tanıtmak için İstanbul'daydı. Ünlü astrologla ülkemizin yıldız haritasına baktık. Müjdeli haberler var...



NEDİR BİZDEKİ YILBAŞI SAPLANTISI? 1 OCAK İTİBARİYLE YILDIZLAR FARKLI ŞEKİLLERE GİRİP TÜM HAYATIMIZI DEĞİŞTİRECEK Mİ?

Tabii ki öyle bir şey yok. Yılbaşı dediğin sadece tüm kültürleri birleştiren, kutlamaya vesile olan bir gün o kadar. Düşünsenize dünyanın her yerinde insanlar 10'a kadar sayıyor, birbirlerini öpüp, mutlu oluyor. Astrolojik olarak yeni yıl 1 Ocak'ta başlamaz. Mesela Çin Takvimi, 15 Şubat'ta Yeni Ay'la başlar, aynı şekilde Pers Takvimi de, Tibet Takvimi de , Keltik Takvimi de... Astrolojide Ay'ın hareketleri baz alınır.