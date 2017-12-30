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ve 'dan manşeti

'li bazı fotoğrafları paylaşarak ve çarpıtarak toplumda tepki oluşturmaya çalıştı. ve gazeteleri attıkları manşetlerle algı operasyonuna destek çıktı. Bu yapılan, manşetlerle gelen sürecini yeniden hatırlattı, 28 Şubat kafasının halen bitmediğini göstermiş oldu.

Sözcü ve Postadan 28 Şubat manşeti

'ye karanlık bir dönem yaşatan manşetleri yeniden hortladı. Milletvekili paylaştı, ve manşetine taşıdı. Olay, başta Hürriyet ve Doğan medyasının olmak üzere gazete manşetleriyle gelen 28 Şubat'ı yeniden hatırlattı.

CHP'li Yarkadaş, laiklik hassasiyeti yaratarak ve toplumu korkutarak provoke etmeye çalıştı. 28 Şubat kafası da hemen harekete geçti provokasyona ve algı operasyonuna başladı. Okulda çekildiği ama nerede ve ne zaman olduğu bilinmeyen fotoğraflar paylaşan Yarkadaş, "çocuklar ağır bir istismarla karşı karşıya" diyerek olayı saptırmaya ve toplumda tepki oluşmasını sağlamaya çalıştı.

Sözcü gazetesi de olayı laiklik hassasiyetine bağlayarak 'nın, "laikliğe açılan savaşın kumanda merkezi" olduğunu söyleyerek "Devlet okulunda kapanma partisi" başlığıyla manşetten verdi. Laiklik karşıtı bir oluşum varmış gibi algı oluşturmaya çalıştı.

28 Şubat sürecinin önemli figürlerinden Hürriyet gazetesinin sahibi 'ın Posta gazetesi de Yarkadaş'a destek çıkarak algı yönetimine ortak oldu. Gazete, haberi "Eğitim kapandı" başlığıyla manşete taşıdı.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi 11:06
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