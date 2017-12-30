Türkiye'ye karanlık bir dönem yaşatan 28 şubat manşetleri yeniden hortladı. CHP Milletvekili Barış Yarkadaş paylaştı, Posta ve Sözcü manşetine taşıdı. Olay, başta Hürriyet ve Doğan medyasının olmak üzere gazete manşetleriyle gelen 28 Şubat'ı yeniden hatırlattı.

CHP'li Yarkadaş, laiklik hassasiyeti yaratarak ve toplumu korkutarak provoke etmeye çalıştı. 28 Şubat kafası da hemen harekete geçti provokasyona ve algı operasyonuna başladı. Okulda çekildiği ama nerede ve ne zaman olduğu bilinmeyen fotoğraflar paylaşan Yarkadaş, "çocuklar ağır bir istismarla karşı karşıya" diyerek olayı saptırmaya ve toplumda tepki oluşmasını sağlamaya çalıştı.

Sözcü gazetesi de olayı laiklik hassasiyetine bağlayarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın, "laikliğe açılan savaşın kumanda merkezi" olduğunu söyleyerek "Devlet okulunda kapanma partisi" başlığıyla manşetten verdi. Laiklik karşıtı bir oluşum varmış gibi algı oluşturmaya çalıştı.



28 Şubat sürecinin önemli figürlerinden Hürriyet gazetesinin sahibi Aydın Doğan'ın Posta gazetesi de Yarkadaş'a destek çıkarak algı yönetimine ortak oldu. Gazete, haberi "Eğitim kapandı" başlığıyla manşete taşıdı.