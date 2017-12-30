Çakıcı’nın yeğeni vuruldu

Organizesuç örgütülideri AlaattinÇakıcı'nın yeğeni AdemÇakıcı (32), İstanbulKadıköy'de birotelin restoranınagitti. Dün saat 18.00sıralarında bir kişiylerestoranda oturanAdem Çakıcı, yanmasadan kalkıpyanlarına geleniki kişiden biritarafından kurşunyağmuruna tutuldu.Saldırganlar, olayınardından oteldençıkarak gri renklibir otomobilebinerek kaçtı.Otel görevlilerininbildirmesi üzerineolay yerine çok sayıdapolis ve sağlık ekibisevk edildi. Ekipler,vücuduna 5 kurşunisabet ettiği öğrenilenÇakıcı'yı Göztepe Eğitimve Araştırma Hastanesi'nekaldırdı.
İKİ SALDIRGAN KAÇTI Adem Çakıcı'nın hastanenin yoğun bakım ünitesindeki tedavi sürüyor. Polis, olayla ilgili çok yönlü çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, otel ve restoranında delil araştırması yaptı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otelin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerine ulaşmaya çalışıyor.
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