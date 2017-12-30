 ;
Yol Durumu
  1. Yasak aşk dehşeti
  2. Talihli kuşak!

Çakıcı’nın yeğeni vuruldu

’nın yeğeni , bir otelin restoranında silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Çakıcı, ağır yaralandı

Çakıcı’nın yeğeni vuruldu
Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı (32), İstanbul Kadıköy'de bir otelin restoranına gitti. Dün saat 18.00 sıralarında bir kişiyle restoranda oturan , yan masadan kalkıp yanlarına gelen iki kişiden biri tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırganlar, olayın ardından otelden çıkarak gri renkli bir otomobile binerek kaçtı. Otel görevlilerinin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, vücuduna 5 kurşun isabet ettiği öğrenilen Çakıcı'yı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

İKİ SALDIRGAN KAÇTI
Adem Çakıcı'nın hastanenin yoğun bakım ünitesindeki tedavi sürüyor. Polis, olayla ilgili çok yönlü çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, otel ve restoranında delil araştırması yaptı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otelin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerine ulaşmaya çalışıyor.
Etiketler: , ,
  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar