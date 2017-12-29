Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Yıldırım'dan gazi ve hasta ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, özel hareket polisi Keskin'e ziyaret gerçekleştirdikten sonra lise öğrencisi Harun Polat'ı ziyaret etti. Ziyarette, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, özel hareket polisi Keskin'e ziyaret gerçekleştirdikten sonra lise öğrencisi Harun Polat'ı ziyaret etti. Ziyarette, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da bulundu.
Seyithan Keskin
Öte yandan Sevgi adında bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni doğan torunu için isim vermesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın torununa Hatice ismini verdi
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