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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Yıldırım'dan gazi ve hasta ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, özel hareket polisi Keskin'e ziyaret gerçekleştirdikten sonra lise öğrencisi 'ı ziyaret etti. Ziyarette, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Yıldırımdan gazi ve hasta ziyareti
Cumhurbaşkanı ve Başbakan , Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, özel harekat polisi Seyithan Keskin ile elektrik akımına kapılarak yaralanan 'ı ziyaret ederek moral verdiler.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, özel hareket polisi Keskin'e ziyaret gerçekleştirdikten sonra lise öğrencisi Harun Polat'ı ziyaret etti. Ziyarette, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da bulundu.







Seyithan Keskin




Öte yandan Sevgi adında bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni doğan torunu için isim vermesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın torununa Hatice ismini verdi
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  • 29 Aralık 2017, Cuma 23:44
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