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lere geçiş sınavının tarihi belli oldu

lere geçiş sınavı, 2 Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacak.

Liselere geçiş sınavının tarihi belli oldu
Merkezi sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumları için sınav 2 2018'de saat 10.00'da yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2018 yılı sınav takvimi açıklandı. Buna göre değişen sisteme göre, sınavla öğrenci alacak okullar için 2 Haziran'da yapılacak. Sınav saat 10.00'da başlayacak.
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  • 29 Aralık 2017, Cuma 22:03
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