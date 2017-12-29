FETÖ'nün ByLock tuzağına 201 tahliye

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddiasıyla tutuklanan aralarında polis, asker, öğretmen, gazeteci, avukatın da bulunduğu 201 kişinin adlarının "ByLock" listesinden çıkarılması ve mevcut delil durumları dikkate alınarak tahliyesine hükmedildi.

FETÖ/PDY mensuplarının geliştirdiği uygulamalarla iradeleri dışında ByLock'a yönlendirilen 11 bin 480 kişi bulunduğunun belirlenmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul'daki terör davalarını görmekle yükümlü mahkemeler, listedekilerin durumlarını incelemeye aldı.

Başsavcılığın örgüte yönelik soruşturmaları kapsamında tutuklanan, haklarında başkaca yeterli delil bulunmayan ve kullandıkları numaralar son listede yer alan 26 kişi belirlendi. Söz konusu 26 şüphelinin tahliyesine karar verildi.

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 17 farklı ağır ceza mahkemesi de haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 175 sanığın durumunu ele alarak, tahliyelerine karar verdi.

Tahliye olanlar arasında, Cumhuriyet gazetesi davasının sanığı Yusuf Emre İper ile aralarında polis, asker, avukat, öğretmen ve kamuda çalışanların yer aldığı öğrenildi.

İstanbul ağır ceza mahkemelerinin liste üzerindeki incelemeleri devam ediyor.