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atan babaya 4 yıl!

Babasından yiyen genç kadın mahkemeye gitti. Kızına küfrettiği ve dövdüğü iddia edilen baba hakkında ‘Alt soya karşı kasten yaralama ve hakaret’ suçundan 11 aydan 4 yıla kadar hapis istendi

Tokat atan babaya 4 yıl!
İstanbul'da yaşayan G.K.'nın (20) iddialarına göre olay şöyle gerçekleşti; Bağcılar'da babası N.Ö.'nün (43) evinde eşi S.K. (21) ve çocuğuyla yaşayan genç kadın, bir süre önce kendisini darp eden babasından şikayetçi oldu. Babası sürekli hakaret ederek, "Sen kadın mısın? Seni satacağım. Eşinden ayrılırsan çocuğunu elinden alırım" gibi tehditler savuruyordu. 10 Aralık 2017'de ise G.K.'nın bir arkadaşı evine misafir oldu. G.K. eşi S.K.'ya televizyonu internet üzerinden bilgisayarla başka bir odada izlemesini söyledi. Bunun üzerine G.K.'nın kardeşi bilgisayarı kendisinin kullanacağını söyledi. Ortadaki tartışmayı gören baba N.Ö., "Siz nasıl insanlarsınız? S.'ye niye böyle davranıyorsunuz? S. sen bunu neden dövmüyorsun? Dövsen böyle olmaz. Döv bakalım bir daha böyle oluyor mu!" diyerek kızı G.K.'ya attı. Öfkeli baba G.K.'ya hitaben, "Siz o... karıyı geçtiniz. Sizden nefret ediyorum. Evi terk ediyorum" dedi ve evden ayrıldı. G.K. ise Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gitti. Babasını şikayet etti. Hazırlanan iddianamede şüpheli N.Ö.'nün öz kızı G.K.'yı basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte yaraladığı ve "Siz o... karıyı geçtiniz" şeklinde hakaret ettiği gerekçesiyle 'Alt soya karşı kasten yaralama, hakaret' suçlarından 11 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Osman ASİLTÜRK
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  • 29 Aralık 2017, Cuma
  • Gazete
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