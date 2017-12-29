Adıyaman'da küçük bir çocuğun parmağı kapıya sıkıştı. Canının acısı yüzüne yansıdı. Olay dün öğleden sonra yaşandı. Ailesiylemisafirliğe giden 5 yaşındaki MustafaEken, bina önüne çıktı. Yaşıtlarıyla oynamaya başladı. Bu sırada parmaklarını apartmanın giriş kapısına sıkıştırdı. Çığlıklar atmaya başladı. Biryandan da hüngür hüngür ağladı. Sesleri duyan ailesi, hemen 112'yi ve itfaiyeyi aradı. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı. İtfaiyeerleri, bir saatlik çalışmayla Eken'inparmaklarını sıkıştığı yerden ayırıcı vekesici alet yardımıyla kurtardı. Minik yavru daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorlar sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
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