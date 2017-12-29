Adıyaman'da küçük bir çocuğun parmağı kapıya sıkıştı. Canının acısı yüzüne yansıdı. Olay dün öğleden sonra yaşandı. Ailesiyle misafirliğe giden 5 yaşındaki Mustafa Eken, bina önüne çıktı. Yaşıtlarıyla oynamaya başladı. Bu sırada parmaklarını apartmanın giriş kapısına sıkıştırdı. Çığlıklar atmaya başladı. Bir yandan da hüngür hüngür ağladı. Sesleri duyan ailesi, hemen 112'yi ve itfaiyeyi aradı. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı. İtfaiye erleri, bir saatlik çalışmayla Eken'in parmaklarını sıkıştığı yerden ayırıcı ve kesici alet yardımıyla kurtardı. Minik yavru daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorlar sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.