Sert kayaya çarptılar

Sahtekarlar, gazetemizin köşe yazarı Hakkı Yalçın’ın bilgileriyle sahte kimlik hazırladı. Bir bankadan kredi çekmek için başvuru yaptı. Banka çalışanı ise durumu hemen anladı. Polis çağırdı. Zanlıları suçüstü yakalattı
Dolandırıcılar, bu kez bestelerin üstadı, gazetemizin köşe yazarı ve ünlü spor yorumcusu Hakkı Yalçın'ı hedef seçti. Sahtekarlar, önce Yalçın'ınkimlik bilgilerini ele geçirdi.Daha sonra yeni bir kimliküretti ve SİM kartınıyeniledi. Kendisine ait telefonu kullanamadığını fark eden Yalçın ise hemen numarasını iptal ettirdi. Doğruca İstanbulCumhuriyet Savcılığı'na gitti. Suç duyurusunda bulundu. Bu sırada ise iki zanlı, İstanbul Çerkezköy'deki ING Bank'a gitti. Hakkı Yalçın adına 20 bin lirakredi istedi. Ancak ING Bank Müdür Yardımcısı Tayfun İnanç, sahte kimlik konusunda eğitim aldığı için kredi isteyen kişinin davranışlarından, konuşmasından ve verdiği eksik bilgilerden şüphelendi. Durumu polise bildirdi. Kısa sürede bankayagiden ekipler, sahtekarlarısuçüstü enseledi. Sahtekimliğe fotoğrafını yapıştıranve gerçek adının Erdal Özbeyolduğu belirlenen zanlı, 8kişilik bir çete olduklarınıitiraf etti. İkili sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Fakat mahkeme, tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.
'İYİLER HUZURSUZLUĞA MAHKUMDUR' Hakkı Yalçın ise karara tepki gösterdi. Çetenin bir an önce çökertilip tutuklanmasını isteyen Yalçın, "Kötülerinözgür kaldığı bir ülkedeiyiler huzursuzluğamahkumdur ve kendivarlıklarını ispat etmeyeçalışırlar" diye konuştu. Kendisine yardım edenlere de köşesinden teşekkürlerini iletti. Okurlarına da dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları gerektiğini ve kuşkulandıkları bir durumda hemen polise gitmelerini söyledi.
İŞTE SAHTE KİMLİK
Erdal Özbey isimli dolandırıcı, Hakkı Yalçın'ın bilgileriyle sahte kimlik çıkardı. Üzerine de kendi fotoğrafını yapıştırdı.
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