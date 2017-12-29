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Sert kayaya çarptılar

Sahtekarlar, gazetemizin köşe yazarı ’ın bilgileriyle sahte kimlik hazırladı. Bir dan kredi çekmek için başvuru yaptı. Banka çalışanı ise durumu hemen anladı. Polis çağırdı. Zanlıları suçüstü yakalattı

Sert kayaya çarptılar
Dolandırıcılar, bu kez bestelerin üstadı, gazetemizin köşe yazarı ve ünlü spor yorumcusu Hakkı Yalçın'ı hedef seçti. Sahtekarlar, önce Yalçın'ın kimlik bilgilerini ele geçirdi. Daha sonra yeni bir kimlik üretti ve SİM kartını yeniledi. Kendisine ait telefonu kullanamadığını fark eden Yalçın ise hemen numarasını iptal ettirdi. Doğruca İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na gitti. Suç duyurusunda bulundu. Bu sırada ise iki zanlı, İstanbul Çerkezköy'deki ING Bank'a gitti. Hakkı Yalçın adına 20 bin lira kredi istedi. Ancak ING Bank Müdür Yardımcısı Tayfun İnanç, sahte kimlik konusunda eğitim aldığı için kredi isteyen kişinin davranışlarından, konuşmasından ve verdiği eksik bilgilerden şüphelendi. Durumu polise bildirdi. Kısa sürede bankaya giden ekipler, sahtekarları suçüstü enseledi. Sahte kimliğe fotoğrafını yapıştıran ve gerçek adının Erdal Özbey olduğu belirlenen zanlı, 8 kişilik bir çete olduklarını itiraf etti. İkili sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Fakat mahkeme, tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.

'İYİLER HUZURSUZLUĞA MAHKUMDUR'
ise karara tepki gösterdi. Çetenin bir an önce çökertilip tutuklanmasını isteyen Yalçın, "Kötülerin özgür kaldığı bir ülkede iyiler huzursuzluğa mahkumdur ve kendi varlıklarını ispat etmeye çalışırlar" diye konuştu. Kendisine yardım edenlere de köşesinden teşekkürlerini iletti. Okurlarına da dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları gerektiğini ve kuşkulandıkları bir durumda hemen polise gitmelerini söyledi.



İŞTE SAHTE KİMLİK
Erdal Özbey isimli dolandırıcı, Hakkı Yalçın'ın bilgileriyle sahte kimlik çıkardı. Üzerine de kendi fotoğrafını yapıştırdı.
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  • 29 Aralık 2017, Cuma
  • Gazete
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