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Şehit ve gazi yakınlarından Kılıçdaroğlu'na büyük tepki

Şehit ve gazi yakınları Genel Başkanı 'nun darbeci askerleri savunan skandal açıklamalarına çok sert tepki gösterdi.

Şehit ve gazi yakınlarından Kılıçdaroğluna büyük tepki

Genel Başkanı , hain darbe girişimiyle ilgili skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Darbe gecesi 'cü askerlerle anlaşarak Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine geçen ve hain girişimi burada kahvesini yudumlayarak izleyen Kılıçdaroğlu; 'kontrollü darbe girişimi' açıklamasından sonra şimdi de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbe girişimini engellemek için kendi canını feda eden şehitleri görmezden gelerek "Hepimiz askerliğin kurallarını biliyoruz, komutanın emrini uyguluyorlardı." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları şehit ve gazi yakınları arasında büyük bir infiale neden oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün orada bulunan Şehitler Anıtı'nda bir araya gelen şehit ve gazi yakınları Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ateş püskürdü. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olmakta zorlanan şehit ve gazi yakınları CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü ağzıyla konuştuğuna dikkat çekti.

Canını hiçe sayarak vatanı uğruna sokaklara çıkan; bayrağına ve milletine sahip çıkan kahramanları hiçe sayan Kılıçdaroğlu, yine 15 Temmuz kahramanlarıyla ilgili alçakça ifadelerde bulunan milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında da açıklama yapmadı.
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  • 29 Aralık 2017, Cuma 12:55
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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misafir misafir

it suratlı adamların it gibi havlamaları normaldir.Onlar kudurdular artık,iflah olmazlar.

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evet1
hayır0
cevapla 29.12.2017 15:40
enar enar

Şu anki yöneticileri ile; CHP, HDP'nin önünde gidiyor. Hangi konuda olduğunu artık herkes biliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi bu muydu?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.12.2017 13:02
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