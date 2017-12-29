Türkiye, resmen Rusya'dan S-400 aldı. Türkiye ile Rusya arasında imzalar atıldı.

Anlaşma kapsamında Türkiye 2,5 milyar dolar karşılığında 2 S-400 sistemi ve 4 adet batarya satın alındı.

"BİR BÖLÜMÜ KREDİLİ OLACAK"

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Rusya imalatı hava savunma sistemi S-400 hakkında iki gün önce yaptığı açıklamada "İki sistem, 4 adet batarya. Anlaşmanın hepsi sağlandı." derken Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini 2,5 milyar dolar karşılığında satın aldığı haberleri hakkında da "Aslında orada imzalanacak olan krediyle alakalı bir konuydu. Daha doğrusu 'Kredi mi kullanalım, yoksa kendimiz mi finanse edelim'in sonunda, 'Bir bölümünü kredili olarak kullanalım' şeklinde görüş ortaya çıktı. Yoksa anlaşma tamamlandı." diye konuşmuştu.

S-400'ÜN ÖZELLİKLERİ

Sovyetler Birliği döneminde S-300 füzelerinin üretilmesinden sonra geliştirilmeye başlayan S-400 sistemi, 2007'den bu yana Rusya'nın silah envanterinde yer alıyor.

S-400, önemli siyasi, ekonomik ve askeri hedefleri "yüksek etkili koruma" için tasarlanan bir sistem olarak tanımlanıyor.

HAYALET UÇAK VE BALİSTİK FÜZELERİ YOK EDEBİLİYOR

Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak nitelendirilen sistem, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı.

S-400 taburu, en az bir mobil operasyon komuta merkezi, 8 fırlatıcı ve 32 füzeden oluşuyor.





600 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ HEDEFLERİ ALGILAYABİLİYOR

Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.

S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor.

Sistemin hedefleri arasında B-2 ve F-117 hayalet uçaklar, B-1, F-111 ve B-52H stratejik bombardıman uçakları, EF-111A ve EA-6 elektronik harp uçakları, TR-1 keşif uçağı, E-3A ve E-2C erken uyarı radar (AWACS) uçakları, F-15, F-16, F-35 ve F-22 savaş uçakları, Tomahawk füzeleri ve balistik füzeler yer alıyor.

Rus basınına göre, Rusya'da Moskova bölgesi, Güney Askeri bölgesi, Pasifik ve Baltık filolarında olmak üzere toplam 5 S-400 alayı bulunuyor. Her alayda sekizer fırlatma sisteminin bulunduğu 2'şer tabur yer alıyor. Rusya'daki S-400 tabur sayısının 2020'ye kadar 56'ya çıkarılması öngörülüyor.

Rusya, S-400 hava savunma sisteminin satışıyla ilgili şu ana kadar Türkiye dışında sadece Çin ile anlaştı. Rus savunma sanayi yetkilileri, şubat ayında Çin için üretime başlandığını açıklamış ancak ilk teslimatın 2018'den önce olmayacağını belirtmişti.

Hindistan ve İran gibi ülkeler de daha önce S-400 alımı için Rusya ile görüşmeler yapmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri teknik iş birliği Danışmanı Vladimir Kojin, daha önce yaptığı açıklamada, pek çok ülkenin sistemi satın almak için sıraya girdiğini ifade ederek, bu ülkeler arasında Kolektif Güvenlik Anlaşması üyesi ülkeler, Güneydoğu Asya ülkeleri ve Ortadoğu ülkelerinin de bulunduğunu bildirmişti.