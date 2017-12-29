Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre telefon görüşmesinde Kudüs'le ilgili son gelişmeler ele alındı. Bölgedeki istikrarın kilit taşı olan Kudüs'ün statüsünün korunmasının ve bu hususta yanlış adım atılmamasının son derece önemli olduğu vurgulandı.
BM KARARI MEMNUNİYET VERİCİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, ABD'nin attığı yanlış adıma karşı hazırlanan tasarının, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 21 Aralık'ta yapılan oylamada 9'a karşı 128 oyla kabul edilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirttiler.
BİR ARAYA GELME KONUSUNDA MUTABIK KALDILAR
Üç semavi din için de kutsal olan Kudüs'ün statüsünün korunması için ortak çaba harcamanın önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, ikili ilişkileri ve uluslararası konuları yüz yüze görüşmek üzere önümüzdeki dönemde bir araya gelme hususunda mutabık kaldılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, görüşme vesilesiyle, 2018'in tüm insanlık için barış, refah ve huzur dolu bir yıl olması dileğinde de bulundular.
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amerika ve israil bu dünyada baskı ile bu kudüs kararından vazgeçilmesi için hem ekonomik hemde savunma alanında baskı şarttır.kudüs üç dine hizmet eder.hiç bir ülkeninde tekelinde değildir.eğer bu olursa artık kudüsü korumak müslüman ülkelere düşer ve en kısa zamanda asker çıkarılmalıdır.israile ambargo şarttır.bakalım ne kadar dayanırlar.
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