 ;
Yol Durumu
  1. Kolu kanadı kırık
  2. Başaracağız

antrenör

Boks antrenörü D., 15 yaşındaki sporcusuna tecavüz etti. Skandal ise mağdurun olayı ailesine anlatmasıyla patlak verdi. tutuklanarak cezaevine gönderildi...

Sapık antrenör
Sporcusuna tecavüz eden antranör, adelete teslim edildi. Korkunç haber, Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi'nden geldi. Uluslararası boks antrenörlüğü sertifikasına sahip olan Adnan D. (45), büyük bir rezaletle gündeme geldi. D., lise öğrencisi 15 yaşındaki M.K. ve diğer sporcularla birlikte kulüplerarası boks hazırlık karşılaşmalarına katılmak amacıyla Adıyaman'dan Mersin'e gitti. İddialara göre, antrenör, burada M.K. adlı sporcuya tecavüz etti. Genç kız, 'den Adıyaman'a döndükten sonra yaşadığı kabusu ailesine haber verdi. Kızlarının tecavüze uğradığını öğrenen aile, antrenörden şikayetçi olmak için karakola gitti. Soruşturma başlatan güvenlik güçleri, harekete geçti. Savcılığın talimatıyla antrenör Adnan D. kelepçelendi. Emniyette ifadesi alınan Adnan D., daha sonra Gölbaşı Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemede hakkındaki suçlamaları reddenen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: , ,
  • 29 Aralık 2017, Cuma
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar