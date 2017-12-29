Sapık antrenör

Sporcusuna tecavüz eden antranör, adelete teslim edildi. Korkunç haber, Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi'nden geldi. Uluslararası boks antrenörlüğü sertifikasına sahip olan Adnan D. (45), büyük bir rezaletle gündeme geldi. Adnan D., lise öğrencisi 15 yaşındaki M.K. ve diğer sporcularla birlikte kulüplerarası boks hazırlık karşılaşmalarına katılmak amacıyla Adıyaman'dan Mersin'e gitti. İddialara göre, antrenör, burada M.K. adlı sporcuya tecavüz etti. Genç kız, Mersin'den Adıyaman'a döndükten sonra yaşadığı kabusu ailesine haber verdi. Kızlarının tecavüzeuğradığını öğrenen aile, antrenördenşikayetçi olmak için karakola gitti. Soruşturma başlatan güvenlik güçleri, harekete geçti. Savcılığın talimatıylaantrenör Adnan D. kelepçelendi. Emniyette ifadesi alınan Adnan D., daha sonra Gölbaşı Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemede hakkındaki suçlamaları reddenen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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