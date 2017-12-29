Kılıçdaroğlu'ndan skandal 'tek tip' kıyafet açıklaması Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'ye destekte sınır tanımadığını bir kez daha gösterdi. Kılıçdaroğlu, FETÖ'cülere getirilen tek tip kıyafet düzenlemesiyle ilgili olarak, 'aşağılayıcı, bu insanların onuru yok mu' ifadesini kullandı.



AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Kılıçdaroğlu'nun son açıklamasının eleştiri sınırlarını aşan, darbecileri koruyan, yardım ve yataklıkşüphesini doğuran kuvvetli bir delil olduğunu söyledi.



Şamil Tayyar, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılarak, açıklamasının darbe davalarına eklenmesi gerektiğini ifade etti.



Tayyar, 'Yargı fezlekeyi gönderirse, inanıyorum ki meclis gereğini yapar' dedi.



İşte Tayyar'ın o tweeti:

