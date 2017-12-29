Kılıçdaroğlu'ndan skandal 'tek tip' kıyafet açıklaması Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'ye destekte sınır tanımadığını bir kez daha gösterdi. Kılıçdaroğlu, FETÖ'cülere getirilen tek tip kıyafet düzenlemesiyle ilgili olarak, 'aşağılayıcı, bu insanların onuru yok mu' ifadesini kullandı.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Kılıçdaroğlu'nun son açıklamasının eleştiri sınırlarını aşan, darbecileri koruyan, yardım ve yataklıkşüphesini doğuran kuvvetli bir delil olduğunu söyledi.
Şamil Tayyar, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılarak, açıklamasının darbe davalarına eklenmesi gerektiğini ifade etti.
Tayyar, 'Yargı fezlekeyi gönderirse, inanıyorum ki meclis gereğini yapar' dedi.
İşte Tayyar'ın o tweeti:
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ONURDAN BAHSEDENDE ONUR OLSAYDI ON AYLIK TORUNUNU SİGORTALI YAPMAZDI.SEN HANGİ ONURDAN BAHSEDİYORSUN.
baykali ucurup bu masayi montaladilar chp ye kk nin misyonu siyasi kargasa cikarmak yalniz burokratlik yapmis zavalli turk milletinin genetigini bilmiyor biktik alin bu zati sahadan.
80 lerde sendikaların yönetimlerini ele geçirip iş sınıfını istedikleri gibi kullanan bu terörist kafalar sendikaların yönetimlerini elden kaçırınca ayni taktikle parti yönetimlerini ele geçirmeye başladılar ve meydanda at koşturuyorlar.bunları tektek yakalayıp o hiç bir işe yaramaz kafalarını koşturdukları atın kıçına sokmak lazım.
en büyük delil darbe gecesi, el oğuşturur şekilde kahvesini yudumlayarak neticeyi bekleyen görüntüsü bile kk nın ne kadar devlet düşmanı olduğunu göstermiyor mu.
DARBECİLERİN ONURU OLSA MİLLETİN PARASIYLA ALINMIŞ SİLAHLARI HAÇLI-SİYONİST İTTİFAKINA UŞAKLIK ETMEK İÇİN MİLLETE KARŞI KULLANIR MIYDI EY KK. ONURLU OLSALARDI SINAV SORULARINI ÇALIP BİNLERCE İNSANIN HAKKINI GASP EDERLER MİYDİ. ONLARDA ONUR OLSA ÜLKEYİ ABD'YE TESLİM ETMEYE KALKIŞIRLAR MIYDI A KEMAL EFENDİ.
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