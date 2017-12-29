Midye kaçkını

İzmit Körfezi'nde Milli Parklar Koruma Alanı'nda kaçak midye avcılığı yapan şahısları engellemek isteyen zabıta ve Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri, dün operasyona başladı. Avcıları, sudan çıkmaları konusunda uyardı. Ama onlar aldırmadı. Yardıma polis ekipleri çağırıldı. Güvenlik güçleri de bu konuda başarılı olamadı. Uzun süre yetkililer tarafından ikna edilemeyen kaçak avcıların bazıları, sahil boyunca denizin içerisinde kaldı. Cezadan kurtulmak için hasta olmayı bile göze aldı. Bazıları ise sazlıkların arasından kaçtı. Kocaeli Su Ürünleri Şube Müdürü Murat Coşkun, "Burası midye avcılığınayasak bir bölge. Milli ParklarKoruma Alanı, kuş cenneti olarakgeçiyor. Yakalamak istediğimizdedenize kaçıyorlar. Kişi başıbin 150 TL cezası var. Her hafta3-4 defa burada kaçak avcı yakalıyoruz" dedi.
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