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Midye kaçkını

Midye kaçkını
İzmit Körfezi'nde Milli Parklar Koruma Alanı'nda kaçak midye avcılığı yapan şahısları engellemek isteyen zabıta ve Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri, dün operasyona başladı. Avcıları, sudan çıkmaları konusunda uyardı. Ama onlar aldırmadı. Yardıma polis ekipleri çağırıldı. Güvenlik güçleri de bu konuda başarılı olamadı. Uzun süre yetkililer tarafından ikna edilemeyen kaçak avcıların bazıları, sahil boyunca denizin içerisinde kaldı. Cezadan kurtulmak için hasta olmayı bile göze aldı. Bazıları ise sazlıkların arasından kaçtı. Su Ürünleri Şube Müdürü Murat Coşkun, "Burası midye avcılığına yasak bir bölge. Milli Parklar Koruma Alanı, kuş cenneti olarak geçiyor. Yakalamak istediğimizde denize kaçıyorlar. Kişi başı bin 150 TL cezası var. Her hafta 3-4 defa burada kaçak avcı yakalıyoruz" dedi.
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  • 29 Aralık 2017, Cuma
  • Gazete
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