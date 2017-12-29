Aile boyu kanser

MANİSA'da 4 kişilik ailenin hepsi de kansere yakalandı. 10 yıl süren amansız mücadele sonucu, iki kız kardeş hayatta kaldı. Dr. Beril Erdil, o kabus dolu günleri şöyle anlattı: "Annem tiroid kanserine yakalandığında öğrenciydim. Okuldan mezun olduğum sene annemi kaybettik. 2014'te babam İlhan Yolsever akciğer kanserine yakalandı. Onun tedavileriyle uğraşırken oğlum diyabet hastalığına yakalandı. 2015'te diş hekimi olan kız kardeşim Berna İlhan'ın tiroid kanseri olduğunu öğrendim. Kardeşimin ameliyatını yaptırdık. Bir ay sonra babamı kaybettik. Bünyem bu kadar sıkıntıya dayanamadı. Bu defa bana meme kanseri teşhisi konuldu. İkinci evredeydim. Hem kardeşim hem de ben mücadeleyi kazandık...
STRESTEN UZAK DURUN
Şehzadeler 9 No'lu Aile Hekimliği Merkezi'nde çalışan Erdil, "Hikayemi duyan bana gelmeye başladı. Hasta sayım 1150'yi buldu. Kanseri yenmiş olmam, onlar için çok büyük bir olay. Bu hastalığın en büyük nedeni stres... Aman uzak durun" diye tavsiyede bulundu.
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