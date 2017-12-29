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Eşi sancılandı hayatta kaldı

Eşi sancılandı hayatta kaldı
İstanbul Şile açıklarında geçtiğimiz 1 Kasım tarihinde büyük bir facia yaşandı. Bilal Bal isimli gemi battı. 9 kişilik mürettebat kurtarılamadı. Kargo gemisinin makine yağcısı Sabri Yıldırım'ın ise hamile eşinin rahatsızlığından dolayı gemiden indiği ve olaydan kurtulduğu ortaya çıktı. Yıldırım, "31 Kasım tarihinde eşim beni aradı ve rahatsız olduğunu söyledi. Durumu gemidekilere ilettim. Onlar da anlayışla karşıladılar ve ailemin yanına gitmemi söylediler" diye konuştu.
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  • 29 Aralık 2017, Cuma
  • Gazete
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