Çivi çakmadı

İSTANBUL Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran işadamı Mehmet Ali Ö, ünlü mimar Şafak Çak ve bankacı eşi Elvan A. Çak'ın kendisini dolandırdığını iddia etti. Uzun yıllardan beri ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren işadamı, iddiaya göre 2.5 milyon dolara aldığı Florya'da lüks sitedeki dublex dairesinin içini yeniden yaptırmak istedi.



ODALARI YIKTI, YAPMADI...

Bunun için iç mimar arayışına girdi. Sonunda Şafak Çak ile temasa geçti. Taraflar, yapılacak işleri, teslim tarihi, ödenecek tutar gibi detaylar için 8 Ocak 2015'te sözleşti. 1 milyon TL bedelli sözleşmeye göre iş 15 Temmuz 2015 tarihinde bitirilecekti. Ancak Çak, çeşitli gerekçeler sunarak yapılacak işleri uzun süre erteledi. Suç duyurusuna göre ev için Çak'ın yalnızca 16 bin 163 liralık bir harcama yaptığı, ancak eve 112 bin 620 TL zarar verildiği belirtildi. Oluşan zararın bilirkişi raporu ile tespit edildiği kaydedildi. Çak'a yapılan 935 bin TL'lik ödemenin 335 bin TL'lik kısmının eşi Elvan A. Çak adına bankaya yatırıldığı kaydedildi. Şüphelilerin 'nitelikli dolandırıcılık' suçu işledikleri iddia edildi. Suç duyurusunda, Çak'ın gerçekte mimar olmadığının da altı çizildi! Şafak Çak ise "İddiaların tamamı gerçek dışı. Karşı taraf sözleşmenin hükümlerine uymadı. Ödenmeyen senetleri oldu" dedi.