İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM Genel Kurulu'nda açıkladığı, 'Daha Erkan Karaaslan işi çıkmadı o da gelecek' çıkışının altında, Karaarslan'ın CHP'li belediyelerden aldığı yüksek ihaleler yatıyor. Karaarslan'ın Kılıçdaroğlu'nun özel kaleminin referansıyla soyduğu CHP'li belediyelerin izi sürüldü.

FETÖ'nün belediye imamı Karaaslan'ın, Sarıyer, Avcılar, Beylikdüzü, Aydın, Kuşadası, Silivri, Beşiktaş ve Seyhan belediyelerinde danışmanlık yaptığı firmalar üzerinden çok sayıda ihale kazandığı belirlendi. Bakanlık, halen firarda olan Karaarslan'la Sarıyer Belediyesi'nin, 15 Temmuz'dan 13 gün sonra sözleşme imzaladığı ihaleyle, yine aynı belediyenin verdiği yaklaşık 1.9 milyon liralık ihaleleri mercek altına aldı. Bakanlık müfettişlerinin incelediği doyalar arasında, Karaarslan'ın Avcılar Belediyesi'nden aldığı 2.75 milyon liralık ihale de var.

KİK'E AYKIRI İHALELER

Karaarslan'ın 2013-2016 arasında E-Yöntem Eğitim ve Danışmanlık adlı şirketle kazandığı 'danışmanlık' ihaleleri incelenecek, Kamu İhale Kanunu'na aykırı ihalelerle ilgili görevliler hakkında inceleme başlatılacak.

BULGARİSTAN'IN CHP'Lİ BAŞKANLARI!

Yurt dışına rekor çıkış yapan Havsa ve Süloğlu belediye başkanlarına, vatandaşlar, "Seçimlerde halk ne yapacağını bilir" diyerek tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "2,5 yılda 557 gün yurt dışında kalan CHP'li belediye başkanı var" açıklaması sonrası, bahse konu geçen belediye başkanları tespit edildi. Edirne'ye bağlı Havsa ve Süloğlu ilçelerinin belediye başkanları olan Oğuz Tekin ve Mehmet Ormankıran'ın, yurtdışı seyahatleri dikkat çekti. Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin'in, başkanlığı döneminde 185 defa yurt dışına çıkış yaparak 557 gün makamından uzak kalmasıyla rekorun sahibi olduğu ve Süloğlu'nun Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran'ın 334 gün ile ikinci sırada yer aldığı açıklandı.

HİZMETLERDEN MEMNUN DEĞİLİZ

Havsa ve Süloğlu İlçesi'nde yaşayan vatandaşlar başkanlarının yurt dışına gittiklerini duyduklarını belirterek, "Başkanlar yılın yarısında Bulgaristan'da geziyorlar. Hizmetlerden memnun değiliz. Hep geriye gidiyoruz Seçimlerde halk ne yapacağını bilir" dediler.