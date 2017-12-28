Milyonlarca memur ve memur emeklisi ocak ayında zamlı maaşlarına kavuşacak. Toplu sözleşme görüşmeleri gereğince yüzde 4 zam alacak olan kamu çalışanları ve memur emeklileri ayrıca oluşacak 6 aylık enflasyona göre farkı da maaşlarında görecek. Böylece hem memurlar hem de memur emeklileri ocakta çifte zam almış olacaklar.
Ocak ayında hangi memur ne kadar zam alacak? İşte o liste
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Sabah Gazetesi'nde yazdığı yazıda memur maaşlarına 2018 Ocak ayında yapılacak olan zam oranlarını ele aldı.
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