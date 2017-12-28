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Ocak ayında hangi ne kadar alacak? İşte o liste

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Sabah Gazetesi'nde yazdığı yazıda maaşlarına 2018 Ocak ayında yapılacak olan oranlarını ele aldı.

Ocak ayında hangi memur ne kadar zam alacak? İşte o liste

Milyonlarca ve memur emeklisi ocak ayında lı maaşlarına kavuşacak. Toplu sözleşme görüşmeleri gereğince yüzde 4 zam alacak olan kamu çalışanları ve memur emeklileri ayrıca oluşacak 6 aylık a göre farkı da maaşlarında görecek. Böylece hem memurlar hem de memur emeklileri ocakta çifte zam almış olacaklar.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe 09:31
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