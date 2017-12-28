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'da 'a büyük darbe: 38 gözaltı

'da terörle mücadele ekipleri tarafından terör örgütüne yönelik şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe 08:56
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