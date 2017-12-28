Bursa'da terörle mücadele ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı.
Bursa'da terörle mücadele ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı.
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