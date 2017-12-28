nkara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hacettepe Üniversitesi personeli ve öğretim üyesi 23 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY üyelerine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında, Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen Hacettepe Üniversitesi personeli ve öğretim üyesi 23 kişi hakkında gözaltı işlemleri başlatıldı. Hakkında gözaltı işlemleri başlatılanların 4'ü hariç diğerlerinin ihraç edildiği belirtildi.
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Artik ÖDTÜ yede bir Operasyon yapilipta orasininda bilim üreten gercek bir Üniversiteye cevrilme zamani geldide geciyor sayin yetkilililer!!!
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