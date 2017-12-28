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'nde operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, /PDY soruşturması kapsamında, 4'ü faal çalışan olan personeli ve öğretim üyesi 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Hacettepe Üniversitesinde FETÖ operasyonu

nkara Cumhuriyet Başsavcılığınca, /PDY soruşturması kapsamında, personeli ve öğretim üyesi 23 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY üyelerine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında, Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen Hacettepe Üniversitesi personeli ve öğretim üyesi 23 kişi hakkında gözaltı işlemleri başlatıldı. Hakkında gözaltı işlemleri başlatılanların 4'ü hariç diğerlerinin ihraç edildiği belirtildi.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe 09:35
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Vatandas Vatandas

Artik ÖDTÜ yede bir Operasyon yapilipta orasininda bilim üreten gercek bir Üniversiteye cevrilme zamani geldide geciyor sayin yetkilililer!!!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.12.2017 12:41
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