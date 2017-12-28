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'nün tuzağında ilk tahliye

davasında tutuklu yargılanan Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mustafa Yaman'ın, adının "" listesinden çıkarılmasının ardından tahliyesine karar verildi.

FETÖnün ByLock tuzağında ilk tahliye

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi' davası açılan, Saadet Partisi İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mustafa Yaman hakkında kullandığı iddiasıyla hakkında tahliye kararı verdi. Yaman için 15 yıl isteniyordu. Mustafa Yaman savunmasında FETÖ karşıtlığının 1983-1984 yıllarında başladığını söylemişti. Sanık Mustafa Yaman, 5 çocuğu olduğunu anlatarak, "Bunların dershanelerine gitmek bize de teklif edilmiştir. 'Bizim çocuklarımız onların dershanelerini gideceğine sokak çocuğu, tinerci olsunlar daha iyi.' dedik." ifadesini kullanmıştı.

BAŞSAVCI 1000 KİŞİNİN TAHLİYESİNİ TALEP EDECEĞİZ DEMİŞTİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün 11 bin 480 GSM numarasının irade dışında ByLock'a yönlendirildiğini açıklamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "ByLock'a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz" demişti.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe 14:51
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