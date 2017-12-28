Trabzon'da binalar yan yattı, yollar çöktü!

İlçeye bağlı 2 bin 229 nüfuslu Soğuksu Mahallesi zemininde yaklaşık 1 yıldır kayma görülüyor. Sürmene Devlet Hastanesi'nin de bulunduğu bölgede 7 bina boşaltıldı, hasar gören 6 binanın yıkımına başlandı, inşaat halindeki 2 bina inşaatı da durduruldu. Kayma sonucu bazı yapılar yan yattı, yollarda çökmeler oldu. Tehlikenin artması üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesi yetkilileri harekete geçti, mahallede kaymalara karşı 'Fore kazıklı' önlem almaya başladı.