Başbakan Yıldırım Suudi Arabistan’dan ayrıldı

Başbakan Yıldırım'ı, özel uçak "CAN" ile saat 20.35'te Medine Kraliyet Havaalanı'ndan Medine Emiri Prens Faysal bin Selman, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Erdoğan Kök ve Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Akif Menevşe uğurladı.

Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Öznur Çalık da Türkiye'ye gitti.