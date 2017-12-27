Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gerçekleştirdiği resmi ziyareti kapsamında temaslarına devam ediyor. Başbakan Yıldırım, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.
Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gerçekleştirdiği resmi ziyareti kapsamında temaslarına devam ediyor. Başbakan Yıldırım, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.