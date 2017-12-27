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Başbakan Yıldırım Selman ile görüştü

Başbakan , i Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım Prens Selman ile görüştü

Başbakan , 'ın başkenti Riyad'a gerçekleştirdiği resmi ziyareti kapsamında temaslarına devam ediyor. Başbakan Yıldırım, Suudi Arabistan i Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba 20:36
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