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Başbakan , Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 'yi ziyaret edeceğini açıkladı...

Suudi Arabistandan Türkiyeye kritik ziyaret
Başbakan , 'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından açıklama yaptı. Yıldırım, "Suudi Arabistan-, bölgede uzun vadede kalıcı barışın, istikrarın hakim olması için iki kilit ülkedir. Dolayısıyla bu iki ülkenin her konuda müşterek çalışması hem Türkiye bakımından hem Suudi Arabistan bakımından değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel barış açısından da zaruridir." dedi.
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PRENS SELMAN TÜRKİYE'YE GELİYOR
Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın önümüzdeki günlerde Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba 21:17
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