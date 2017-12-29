 ;
Yol Durumu
  1. 'Aldan'mış vekil
  2. ByLock’tan Beyonce çıktı

İkinci bombalı minibüs yakalandı

İkinci bombalı minibüs yakalandı
Güvenlik birimleri, 'u kana bulamak isteyen hainlere geçit vermedi. Buna göre güvenlik birimleri 'ta Mahmutbey 18. Sokak'ta bomba yüklü bir minibüs yakaladı. Soruşturma kapsamında çok sayıda zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesinden eylemde kullanılmak üzere ikinci bir minibüsün daha olduğu anlaşıldı. Ekipler 14 Aralık'ta da Yenibosna Merkez Mahallesi'nde park halinde bulunan 06 YTL 93 plakalı beyaz renkli minibüste inceleme yaptı. Araçta ya rastlanmazken şüphelilerin bu aracı da terör eyleminde kullanacağı belirlendi. Polis ekiplerince, 13 Aralık'ta Bahçelievler Mahmutbey 18. Sokak'ta park halindeki beyaz renkli bir minibüste yapılan aramada, düzenekli şekilde 60 kilogram "RDX", "PETN" ve "HMX" türü patlayıcılar ve patlayıcıyı güçlendirmek için yerleştirilmiş yüklü miktarda alüminyum tozu ele geçirilmişti.
Etiketler: , ,
  • 29 Aralık 2017, Cuma 00:33
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar