İkinci bombalı minibüs yakalandı

Güvenlik birimleri, İstanbul'u kana bulamak isteyen hainlere geçit vermedi. Buna göre güvenlik birimleri 13 Aralık'ta Mahmutbey 18. Sokak'ta bomba yüklü bir minibüs yakaladı. Soruşturma kapsamında çok sayıda zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesinden eylemde kullanılmak üzere ikinci bir minibüsün daha olduğu anlaşıldı. Ekipler 14 Aralık'ta da Yenibosna Merkez Mahallesi'nde park halinde bulunan 06 YTL 93 plakalı beyaz renkli minibüste inceleme yaptı. Araçta patlayıcıya rastlanmazken şüphelilerin bu aracı da terör eyleminde kullanacağı belirlendi. Polis ekiplerince, 13 Aralık'ta Bahçelievler Mahmutbey 18. Sokak'ta park halindeki beyaz renkli bir minibüste yapılan aramada, düzenekli şekilde 60 kilogram "RDX", "PETN" ve "HMX" türü patlayıcılar ve patlayıcıyı güçlendirmek için yerleştirilmiş yüklü miktarda alüminyum tozu ele geçirilmişti.
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