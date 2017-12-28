 ;
Yol Durumu
  1. “Bize Ne Sevakin’den?”
  2. Dikkat! Size de çıkabilir

2 sistem 4 batarya

Rusya’dan alınan ilgili ilk resmi açıklama geldi. Milli Savunma Bakanı Canikli “İki sistem, 4 batarya tamam” dedi

2 sistem 4 batarya
Rus savunma sanayi şirketi Rosteh'in başkanı Sergey Çemezov, ilgili dün önemli bilgiler paylaştı. Rus medyasına konuşan Çemezov, Türkiye'nin Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldığını anlattı. Bu arada Çemezov, Türkiye'ye ilk sevkiyatının Mart 2020'de yapılmasını planladıklarını da vurguladı. Çemezov'un bu sözlerinden sonra Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli önemli bir açıklama yaptı. Tunus'ta bulunan , "İki sistem, 4 batarya. Anlaşmanın hepsi sağlandı" ifadesini kullandı.
Etiketler: , ,
  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar