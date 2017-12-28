2 sistem 4 batarya

Rus savunma sanayi şirketi Rosteh'in başkanı Sergey Çemezov, S-400 füzeleriyle ilgili dün önemli bilgiler paylaştı. Rus medyasına konuşan Çemezov, Türkiye'nin Rusya'dan 4 adetS-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolarkarşılığında satın aldığını anlattı. Bu arada Çemezov, Türkiye'ye ilk S-400 sevkiyatının Mart 2020'de yapılmasını planladıklarını da vurguladı. Çemezov'un bu sözlerindensonra Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikliönemli bir açıklama yaptı. Tunus'ta bulunan Bakan Canikli, "İki sistem, 4 batarya. Anlaşmanın hepsi sağlandı" ifadesini kullandı.
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