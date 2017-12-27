 ;
Yol Durumu
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turunun son durağı Tunus'ta
  2. Gaziantep'te iş adamlarına FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

'li teröristler kıskıvrak yakalandı

Menbic'in kuzeyindeki dört 'li, 'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) üyelerince ele yakalandı.

YPGli teröristler kıskıvrak yakalandı

'nin sınır ötesi ile teröristlerden temizlediği Cerablus-Azez hattında, dört 'li militan yakalandı.

ABD'nin desteğiyle geldikleri Menbic'ten bir daha ayrılmayan YPG'liler, ilçenin doğusunda Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu üyelerince ele geçirildi.

Yakalanan YPG'li teröristlerin görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.

Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekâtı'nı başlatan Türkiye, Cerablus'tan Suriye'nin kuzeyine girmişti. Cerablus-Azez hattını kısa sürede katil sürüsü IŞİD'den temizleyen Türkiye ve ÖSOgüçleri, güneydeki El Bab'ı kuşatmıştı. Kanlı terör örgütü IŞİD'in batıdaki en büyük merkezi olan El Bab, Şubat 2017'de geri alındı.

El Bab'a hayli yakın konumda bulunan Menbic ise, 2015 yazından bu yana YPG'li teröristlerin kontrolünde. ABD defalarca IŞİD'in temizlenmesinin ardından YPG'lilerin Menbic'ten ayrılıp Fırat Nehri'nin doğusuna döneceğini açıkladı ancak bu hiçbir zaman gerçekleşmedi.

Türkiye, batıdaki Afrin ve çevresindeki YPG'lilere operasyon yapabileceğinin sinyallerini veriyor. Son aylarda birçok kez devletin en yetkili isimleri, Afrin'e Türk askerinin girebileceğini ilan etti.
Etiketler: , , ,
  • 27 Aralık 2017, Çarşamba 11:42
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
turan turan

girin ve vurun şu kahpe sürülerini. Allah askerimizin ve öso nun yardımcısı olsun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 27.12.2017 11:57
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar