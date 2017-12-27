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'te iş adamlarına u: 4 gözaltı

'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında iş adamlarına yönelik yapılan da 4 kişi gözaltına alındı.

Gaziantepte iş adamlarına FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü /PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında iş adamlarına düzenlendi. Operasyonda Ö.Y, Ö.A.Ö, V.M, L.Ö gözaltına alındı. Şahısların sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba 11:36
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