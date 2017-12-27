 ;
Yol Durumu
  1. "Serhat" kod adlı mahrem imam, örgüt yapılanmasını anlattı
  2. YPG'li teröristler kıskıvrak yakalandı

Afrika turunun son durağı 'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak Türkiye saati ile 02.00'de Afrika turunun son durağı 'a geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tunus'ta El-Baci Kaid es-Sibsi tarafından resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turunun son durağı Tunusta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Kartaca Uluslararası Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Khemaies Jhinaoui, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Lazhar Karouichebbi, Tunus şehri Valisi Chedly Bouallegue, Belediye Başkanı Saief-Allah Lasram, Devlet Protokol Müdürü Mondher Mami ile Tunus'un Ankara Büyükelçisi Fayçal Ben Mustapha, Türkiye Cumhuriyeti Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan ve büyükelçilik personeli karşıladı.

ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Tunus'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tunus'ta El-Baci Kaid es-Sibsi tarafından resmi törenle karşılandı



ÇEŞİTLİ ANLAŞMALAR İMZALANACAK!
Görüşmenin ardından iki ülke arasında farklı alanlarda anlaşmalar imzalanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu ziyaretinde Devlet Nişanı da tevdi edilecek.

Şehitler Anıtı'nı da ziyaret edecek olan Erdoğan'ın bazı kabulleri olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yusuf Şahid, Meclis Başkanı Mohammed Ennasır, Ennahda Lideri Gannuşi, Nida Genel Sekreteri Hafız Kaid Essibsi, Machrouu Tounes Lideri Mohsen Marzuk ile görüşecek.
Etiketler: , ,
  • 27 Aralık 2017, Çarşamba 12:01
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar