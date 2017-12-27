Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Kartaca Uluslararası Havalimanı'nda Tunus Dışişleri Bakanı Khemaies Jhinaoui, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Lazhar Karouichebbi, Tunus şehri Valisi Chedly Bouallegue, Belediye Başkanı Saief-Allah Lasram, Devlet Protokol Müdürü Mondher Mami ile Tunus'un Ankara Büyükelçisi Fayçal Ben Mustapha, Türkiye Cumhuriyeti Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan ve büyükelçilik personeli karşıladı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Tunus'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tunus'ta El-Baci Kaid es-Sibsi tarafından resmi törenle karşılandı







ÇEŞİTLİ ANLAŞMALAR İMZALANACAK!

Görüşmenin ardından iki ülke arasında farklı alanlarda anlaşmalar imzalanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu ziyaretinde Devlet Nişanı da tevdi edilecek.

Şehitler Anıtı'nı da ziyaret edecek olan Erdoğan'ın bazı kabulleri olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yusuf Şahid, Meclis Başkanı Mohammed Ennasır, Ennahda Lideri Gannuşi, Nida Genel Sekreteri Hafız Kaid Essibsi, Machrouu Tounes Lideri Mohsen Marzuk ile görüşecek.