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'da gecesi 37 bin görev yapacak

'da gecesi, 37 bin in görev yapacağı bildirildi.

İstanbulda yılbaşı gecesi 37 bin polis görev yapacak

AA muhabirinin emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, yeni yıl kutlamaları kapsamında alınan güvenlik tedbirleri, 21 Aralık'tan itibaren kademeli olarak kent genelinde uygulanmaya başlandı.

Emniyet Müdürlüğü'nce, etkinliklerinin yapılacağı eğlence mekanları, meydanlar, tarihi ve turistik alanlar ile azınlıkların ibadethaneleri, toplanma alanları, ayin ve etkinlik yerleri, kilise ve sinagogların yanı sıra vatandaşların yoğun şekilde kullandıkları alışveriş merkezleri, havalimanları, metro, Marmaray, metrobüs durakları, otogarlar ve tren garlarında gerekli emniyet ve trafik tedbirleri alındı.

Bu kapsamda, kentte, 30 Aralık Cumartesi günü 15 bin personelin görevlendirildiği, 31 Aralık Pazar günü ise 37 bin in 117 zırhlı araçla görev yapacağı belirtildi.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba 22:24
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