Ölüm ruleti!

Gümüşhane il Jandarma Komutanlığı'nda oto teknisyeni olarak görev yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş 28 yaşındaki Rıdvan Çetin, dün gündüz ilçeleri dolaştıktan sonra akşam saatlerinde Alay Komutanlığı'nda çalıştığı Kademe'ye geldi. İçtima düzeni alan askerlerinden toplu tabancasını istedi. Daha sonra silahtaki kurşunları tek mermi kalıncaya kadar boşalttı. Alkollü olduğubelirlenen Çetin, şakağınadayadığı silahla Rus ruletioynadı. İlk denemesindetabancası ateş aldı. Ağır yaralanan Astsubay Rıdvan Çetin, ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların yaptığı müdahaleler sonuçsuz kaldı. Astsubay hayatını kaybetti. Olaya şahit olan ve fenalık geçirerek askerler ise Acil Servis'te tedavi altına alındı. Çetin'in, GümüşhaneliF.Ö ile nişanlı olduğuve kısa süre içerisinde yıllıkizine ayrılmayı planladığıöğrenildi. Astsubay RıdvanÇetin'in ölüm haberini alanBalıkesir'in Gönen ilçesindeyaşayan ailesi gözyaşlarınaboğuldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.