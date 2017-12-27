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Ölüm ruleti!

Rıdvan Çetin, askerlerinin gözü önünde şakağına dayadığı silahla Rus ruleti oynadı. Tabancası ateş aldı. Ağır yaralanan Çetin, kurtarılamadı

Ölüm ruleti!
Gümüşhane il Jandarma Komutanlığı'nda oto teknisyeni olarak görev yapan Jandarma Üstçavuş 28 yaşındaki Rıdvan Çetin, dün gündüz ilçeleri dolaştıktan sonra akşam saatlerinde Alay Komutanlığı'nda çalıştığı Kademe'ye geldi. İçtima düzeni alan askerlerinden toplu tabancasını istedi. Daha sonra silahtaki kurşunları tek mermi kalıncaya kadar boşalttı. Alkollü olduğu belirlenen Çetin, şakağına dayadığı silahla Rus ruleti oynadı. İlk denemesinde tabancası ateş aldı. Ağır yaralanan Astsubay Rıdvan Çetin, ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların yaptığı müdahaleler sonuçsuz kaldı. Astsubay hayatını kaybetti. Olaya şahit olan ve fenalık geçirerek askerler ise Acil Servis'te tedavi altına alındı. Çetin'in, Gümüşhaneli F.Ö ile nişanlı olduğu ve kısa süre içerisinde yıllık izine ayrılmayı planladığı öğrenildi. Astsubay Rıdvan Çetin'in ölüm haberini alan Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaşayan ailesi gözyaşlarına boğuldu.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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