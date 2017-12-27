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Ekmekten mermer parçası çıktı!

Ekmekten mermer parçası çıktı!
Antalya'nın Aksu İlçesi'nde ailesi ile birlikte oturan Bekir Uysal, önceki akşam çarşıya giden babasından ekmek almasını istedi. Babası da marketten aldığı ekmekler ile eve gitti. Bütün aile, yemek yemek için sofraya dizildi. Bu sırada Bekir Uysal, ekmekten bir parça alıp yedi. Ancak ağzının içerisinde sert bir cisim hissetti. Dudağının yanı da hafif şekilde kesildi. Ağzından dışarı çıkardığı cismin, bir mermer parçası olduğunu gören Uysal, şoke oldu. Uysal, "Böyle bir şey başıma geleceğine inanmamıştım. Ben hastanelik de olabilirdim. Dişimden de olabilirdim" diye konuştu.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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