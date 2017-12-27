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'Cep'hane gibi patladı

Cephane gibi patladı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Cem Başpınar, dün inanılmaz bir olay yaşadı. Başpınar, hastanedeki odasında çalıştığı sırada pantolon cebindeki cep telefonu bir anda alev alıp büyük bir gürültüyle patladı. Hemen hastanenin acil bölümüne giden Başpınar'ın sağ bacağında yanık oluştuğu tespit edildi. Sağlık çalışanın başvurusu üzerine hastane polisi rapor tuttu. Olay anında büyük bir panik yaşadığını ifade eden doktor, şöyle konuştu: "Bir hastamızın bilgisayardaki sonuçlarına baktım. Telefonum o esnada cebimdeydi. Bir anda patladı. Hemen telefondan kurtuldum, yere düştü. Hâlâ yanmaya devam ediyordu. Yerde bile yanıklar oluştu. Allah'tan o esnada kulağımda filan değildi. Yetkili firmadan şikayetçi olacağım."
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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