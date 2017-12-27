 ;
Yol Durumu
  1. Nostradamus'un şoke eden Türkiye kehaneti!
  2. Kapatılan Fatih Üniversitesi personeline operasyon

'dan flaş açıklaması

Rus savunma sanayi şirketi Rosteh'in başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'nin 'dan 4 adet füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıkladı.

Rusyadan flaş S-400 açıklaması

Sputnik'in Kommersant gazetesinden aktardığı habere göre, Çemezov, sevkiyatını öngören anlaşmanın maliyeti ile ilgili soruyu yanıtlayarak,Türkiye'nin 4 adet S-400 bataryasını aldığını doğruladı ve bunlar için 2.5 milyar dolar ödediğini belirtti.

Çemezov ayrıca, S-400 bataryaları satın alması için Türkiye'ye verilecek kredi konusundaki görüşmelerin de tamamladığını söyledi.

İLK SEVKİYAT MART 2020
"Geriye sadece belgelerin son hallerini onaylamak kaldı. Kontratın yüzde 45'inin avans şeklinde, yüzde 55'ini ise 'nın vereceği kredi ile ödeyeceklerini söyleyebilirim" diyen Çemezov, Türkiye'ye ilk S-400 sevkiyatının Mart 2020'de yapılmasını planladıklarını da ekledi.

Daha önce Türkiye'nin, Rusya'dan alacağı 4 adet S-400 bataryası için 2 milyar dolardan fazla ödeme yapacağı açıklanmıştı fakat net rakam bilinmiyordu.

Dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.

Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre olan bu sistem ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

Sevk edilmeleri halinde, Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacak.
Etiketler: ,
  • 27 Aralık 2017, Çarşamba 09:34
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
ihpus ihpus

gerçek müttefik Rusya'dır.En azından ABD gibi dansözlük yapmıyor !

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.12.2017 12:10
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar