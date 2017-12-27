İşte ünlü yönetmeni öldüren figüranın dizideki görüntüsü!





Ünlü dizi yönetmeni Mustafa Kemal Uzun'u Şile'deki evinde bıçaklayarak öldüren figüran Osman A.'nın Uzun'un yönettiği Kanatsız Kuşlar dizisinde polis rolünü oynadığı ortaya çıktı.

OLAY YERİNDE NOT ALIYOR

Osman A., Atv'de yayımlanan Kanatsız Kuşlar'da olay yerini incelemeye gelen bir polis rolünü oynuyor. 4 saniyelik rolde Osman A., olay yerinde diğer polislerle birlikte notlar alıyor.

VAHŞİCE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Uzun, 12 Aralık'ta Şile'deki evinde, dizilerde figüranlık yapan Osman A. tarafından bıçaklanıp, kafası beyzbol sopasıyla ezilerek öldürülmüştü. Osman A. girdikleri tartışmanın ardından bu fiili yaptığını iddia etmişti. Osman A. hakkındaki soruşturma devam ediyor.

İşte dizideki o görüntüler;



