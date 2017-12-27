Minderin Fatih’i

Mersin'de yaşayan down sendromlu Fatih EmirhanTürkmen (9) 4 yaşındayken jimnastiğe başladı. Ancak sağlık sorunları yüzünden bu sporu bıraktı. 2 yıl önce de güreşe meraklandı. Mindere çıktı. Antrenör eşliğinde eğitim aldı. Geçtiğimiz günlerde ise Adana'da gerçekleşen Türkiye Büyük ErkeklerSerbest Güreş Şampiyonası'nda Dünya ve Olimpiyat ŞampiyonuTaha Akgül ile gösteri maçı yaptı. Taha Akgül'e öğrendiği teknikleri uygulayan Emirhan, izleyenlerin büyük takdirini topladı. Dünyadakibütün kader arkadaşlarına daörnek olmayı başardı. Anne Esin Türkmen, "Şu anda güreşi çok seviyor. Spora başladıktan sonra Emirhan daha sosyalleşti, öğretmeninden çok güzel tepkiler alıyorum, arkadaşlarıyla çok daha iyi, ifadeleri çok fazla değişti" diye konuştu. Antrenör Ali Burak Toy ise Fatih Emirhan'ı güreşe kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.
Down sendromlu Fatih Emirhan Türkmen, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül'ü yenmişti.
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