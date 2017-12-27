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İkiz aynası

İkiz aynası
Malatya Darende'de bir anaokulunda, aynı sınıfta eğitim gören 5 tek yumurta ikizi ilgi odağı oldu. Mira ve Mina Güngör, Zeynep ve Gülşen Şanal, Berra ve Begüm Umay, İnci ve İpek Tepe ile Zübeyir ve Şeyma Ovacı'nın çok iyi arkadaş oldukları dikkati çekiyor. Sevimli ikizler, fiziksel benzerlikleri dolayısıyla öğretmenleri ve sınıf arkadaşları tarafından sık sık karıştırılıyor. İkizlerin öğretmeni Berna Zeliha Cihan sosyalleşmeleri ve arkadaş edinmeleri için etkinliklerde ikizleri ayırdığını kaydederek, "Fakat ikizler anında birbirlerini arayıp buluyorlar. Siz ne kadar ayrı koyarsanız koyun onlar bir şekilde birbirini buluyor" diye konuştu.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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