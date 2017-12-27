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, Maarif Okulu'nu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi , 3 Kasım 2017'de resmi açılışı yapılan Uluslararası Maarif Okulu'nu ziyaret etti.

Emine Erdoğan, Maarif Okulunu ziyaret etti

Okul öğrencileri ve velilerin yer aldığı programda, Maarif Vakfı Okulu'nun yeni aydınlık çehresinin ,Türkiye-Tunus iş birliğini güçlendireceğine olan inanç vurgulandı.

Programda öğrenciler, Türkçe şarkılar seslendirdi.

'a ziyaretinde Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün'ün yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar'la bazı bakan eşleri de eşlik etti.



Program, aile fotoğrafıyla son buldu.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba 22:36
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