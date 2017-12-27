İntikam kurşunu

Mersin Anamur'da VeyselMeşe (40), 20 Ekim'de evininönünde pompalı tüfekle açılanateş sonucu katledildi. Polis,güvenlik kameralarını inceledi.Cinayet şüphelisi olarak gözaltınaalınan ambulans sürücüsü AyhanS. (39), sorgusunda cinayeti itirafetti. S., kendisini amcası NevzatS.'nin azmettirdiğini, cinayetgünü kendisini olay yerine götürüpgetiren kişinin de arkadaşıLokman K. (37) olduğunu bildirdi.Meşe'nin Nevzat S.'yi borçalacakmeselesi yüzünden vurdurduğu,bu yüzden Nevzat S.'ninsol bacağının kesildiği belirlendi.3 şüpheli, tutuklandı.
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