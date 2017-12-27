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İntikam kurşunu

İntikam kurşunu
Mersin Anamur'da Veysel Meşe (40), 20 Ekim'de evinin önünde pompalı tüfekle açılan ateş sonucu katledildi. Polis, güvenlik kameralarını inceledi. Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan ambulans sürücüsü Ayhan S. (39), sorgusunda cinayeti itiraf etti. S., kendisini amcası Nevzat S.'nin azmettirdiğini, cinayet günü kendisini olay yerine götürüp getiren kişinin de arkadaşı Lokman K. (37) olduğunu bildirdi. Meşe'nin Nevzat S.'yi borçalacak meselesi yüzünden vurdurduğu, bu yüzden Nevzat S.'nin sol bacağının kesildiği belirlendi. 3 şüpheli, tutuklandı.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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