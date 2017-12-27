FETÖ'nün papazı sahte çıktı

ABD'nin Türkiye'den ısrarla istediği FETÖ ve 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmaları çerçevesinde tutuklanan papaz Andrew Craig Brunson'la ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Brunson'un tutuklanmadan önce başında bulunduğu Alsancak Diriliş Kilisesi Cemaati üyesi bir kişi, Yeni Asır'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu kişi Brunson'un resmi olarak din adamı olmadığını ve aldığı pastörlük belgesinin de gerçek olmadığını iddia etti.

FETÖ'CÜ BAZ'LA TANIŞTI

ABD'de özel harp subayı olarak görev yaptığı belirlenen Brunson'un PKK sempatizanlarına da maddi destek sağladığı ortaya çıkmıştı.

İddiaya göre Brunson, İzmir'de FETÖ soruşturması kapsamında halen firarda olan örgütün Ege Bölgesi imamı Bekir Baz'la da sık sık görüşüyordu. Hatta Brunson'un Alsancak'ta paravan olarak kullandığı kilisenin kuruluşu aşamasında Baz'ın önemli yardımlarda bulunduğu iddia edildi.

Türk İstihbaratı raporlarından elde edilen bilgilere göre, ABD'deki FETÖ bağlantılı bir vakıftan her ay yüklü miktarda maaş alan Brunson, kilisede 'İhtiyarlar ve Önderler Toplantısı'nda FETÖ'yü öven konuşmalar yapıyordu. Brunson'un önderlere, FETÖ ile bağlantılı bir oluşumla diyalog kurmalarının faydalı olacağını söylediği belirtildi. Brunson'un sadece kendisinin değil, yardımcılarının ve diğer bazı papazların da ABD'de harp subayı olduğu öne sürülüyor. İddiaya göre, Brunson 15 Temmuz'daki darbe girişiminde de kilit rol oynadı.

DİN ADAMI DEĞİL

Brunson'un resmi bir din adamı olmadığını ve aldığı pastörlük belgesinin de gerçek olmadığını belirten Diriliş Kilisesi Cemaati üyesi bir kişi, Yeni Asır'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsminin açıklanmasını istemeyen kişi, Brunson'un İncil'e Hristiyan bir çok din adamından daha hakim olduğunu ancak Pastörlük belgesinin gerçek olmadığını söyledi. Bu kişinin verdiği bilgilere göre Brunson, cemaat üyelerinden "ondalık" adı altında para topluyordu. FETÖ'nün üyelerinden gelirlerinin yüzde 10'unu himmet olarak aldığı uygulamaya çok benzeyen ondalık sistemiyle cemaatinden para alan Brunson'un bu paraları nereye harcadığı ise bilinmiyor. Öte yandan, Brunson'un eşinin Alsancak'ta hala açık olduğu belirtilen kilisede faaliyetleri sürdürdüğü de gelen iddialar arasında.

23 YILDIR TÜRKİYE'DE

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump'ın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bizzat istediği ve Amerikan makamlarının iadesi için her türlü girişimde bulunduğu Brunson, İzmir Kırıklar F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato koordinesinde düzenlenen operasyonda geçen yıl tutuklanarak cezaevine konan Brunson, İzmir'e 23 yıl önce geldi. Alsancak'ta bir bina satın alan Brunson, burada kilise kisvesi altında ajanlık yapıyordu.

FATİH ŞENDİL/YENİASIR