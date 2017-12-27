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lular dikkat! 4,5 saat kapatılacak

'da Atatürk (Unkapanı) Köprüsü, bakım ve onarım nedeniyle bu gece 00.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

İstanbullular dikkat! 4,5 saat kapatılacak

'nden yapılan açıklamada, ", 28.12.2017 Perşembe günü 00.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılarak bakım onarım çalışması yapılacaktır." denildi. Açıklamada, bu saatler arasında araç ve yayaların Yeni 'nü kullanmaları gerektiği vurgulandı.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba 17:28
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