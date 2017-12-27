Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün Isparta yapılanmasıyla ilgili hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianameye göre, 30 Kasım 2007 günü Atlasjet Havayolları'nın İstanbul- Isparta seferini yapan ve içerisinde çok önemli araştırmalar yapan 6 bilim insanın da yer aldığı 50 yolcuyla 7 mürettebatın hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgil şok bir ses kaydı bulundu. FETÖ'nün şirketlerinden olan ve hakkında soruşturma yürütülen Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'nin Isparta temsilcisi tutuklu sanık Muammer Görgeç'in cep telefonundan çıkan 5 dakikalık telefon görüşmesi kaydında uçak kazasıyla ilgili kritik bilgiler yer alıyor.