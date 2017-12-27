Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün Isparta yapılanmasıyla ilgili hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianameye göre, 30 Kasım 2007 günü Atlasjet Havayolları'nın İstanbul- Isparta seferini yapan ve içerisinde çok önemli araştırmalar yapan 6 bilim insanın da yer aldığı 50 yolcuyla 7 mürettebatın hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgil şok bir ses kaydı bulundu. FETÖ'nün şirketlerinden olan ve hakkında soruşturma yürütülen Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'nin Isparta temsilcisi tutuklu sanık Muammer Görgeç'in cep telefonundan çıkan 5 dakikalık telefon görüşmesi kaydında uçak kazasıyla ilgili kritik bilgiler yer alıyor.
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demek uçağı Israil ve ajanı fetö düşürdü katiller allah belanızı versin zaten cehenneme odun lazım
sömürü devletlere hizmet eden bu darbecilerin bir anyakalanıp hesap vermeleri enbüyük dileyim
vay coninin çocukları alçaklar sizi sahtekarlar vatan hainleri feto ve avneleri alçaklar
fetö bir israil yapılanmasıdır. ALLAHIN LANETİ ÜLKEME TUZAK KURUP HAİNLİK YAPANLARIN ÜZERİNE OLSUN.
Allah belanı versin kahrolası amerika itrail haçlı ve içimizdeki uşaklar
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