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faciası FETÖ kaydında

10 yıl önce 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazasında şok bir ses kaydı ortaya çıktı. Uçakta bulunan ve çok önemli bir çalışma yapan bilim insanlarından birinin ölmediğini öğrenen FETÖ'cülerin onun bulunması için çalışma başlattığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün Isparta yapılanmasıyla ilgili hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianameye göre, 30 Kasım 2007 günü Havayolları'nın İstanbul- Isparta seferini yapan ve içerisinde çok önemli araştırmalar yapan 6 bilim insanın da yer aldığı 50 yolcuyla 7 mürettebatın hayatını kaybettiği yla ilgil şok bir ses kaydı bulundu. FETÖ'nün şirketlerinden olan ve hakkında soruşturma yürütülen Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'nin Isparta temsilcisi tutuklu sanık Muammer Görgeç'in cep telefonundan çıkan 5 dakikalık telefon görüşmesi kaydında uçak kazasıyla ilgili kritik bilgiler yer alıyor.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba 07:21
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

demek uçağı Israil ve ajanı fetö düşürdü katiller allah belanızı versin zaten cehenneme odun lazım

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 27.12.2017 11:14
zeki bayır oğlu zeki bayır oğlu

sömürü devletlere hizmet eden bu darbecilerin bir anyakalanıp hesap vermeleri enbüyük dileyim

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 27.12.2017 10:12
misafir misafir

vay coninin çocukları alçaklar sizi sahtekarlar vatan hainleri feto ve avneleri alçaklar

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evet1
hayır0
cevapla 27.12.2017 09:31
mehmet mehmet

fetö bir israil yapılanmasıdır. ALLAHIN LANETİ ÜLKEME TUZAK KURUP HAİNLİK YAPANLARIN ÜZERİNE OLSUN.

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evet1
hayır0
cevapla 27.12.2017 08:47
mehmet ali mehmet ali

Allah belanı versin kahrolası amerika itrail haçlı ve içimizdeki uşaklar

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 27.12.2017 08:45
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