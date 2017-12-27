İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat timleri, Ovacık ilçesi kırsalında yer yer yarım metreyi bulan kara rağmen operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Güvenlik güçleri, PKK'lıların kış üstlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerin kullandıkları sığınak ve barınaklar tespit edildi. Sığınak ve barınakların içerisinde ele geçirilen ise çok sayıda silah, mühimmata el konulurken yaşam malzemeleri imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, operasyonda, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği,1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 adet kalaşnikof şarjörü, 120 adet kalaşnikof mühimmatı, 2 adet boş şarjör, 9 adet piknik tüpü, 1 adet akü, 4 adet soba, 1 adet murç, 6 adet leşger kıyafeti, 1 adet harekete duyarlı sensör, 1 litre benzin, 13 adet çakmakgazı tüpü, 1 adet kazma, 3 adet kürek, 4 adet battaniye, 10 metre naylon ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildiği belirtildi.

BİNGÖL'DE ÇATIŞMA: 1 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bingöl Genç ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi. Olayda iki güvenlik korucusu hafif şekilde yaralandı.

Genç ilçesi Selvi köyü kırsalında bir grup teröristin bulunduğu bilgisi üzerine güvenlik güçleri söz konusu bölgede operasyon başlattı. Gözertepe mevkisinde sıcak temas sağlanırken, çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi. Olayda iki güvenlik korucusu hafif şekilde yaralandı.