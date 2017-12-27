Yıldırım: 'Bu düzenlemeye karşı çıkmak niye bu darbeye karşı çıktınız demektir!'

Başbakan Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'ndan resmi ziyarette bulunacağı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket öncesi açıklama yaptı. Yıldırım'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle

Bu konuda yasal düzenleme yapıldı ve 1 milyon kardeşimiz devlette daimi kadroya geçmiş oldu. Bu arkadaşlarımızın hangi sendikalara üye olacağı kendi karar verecekleri bir iştir ve bu konuda özel bir gayret içinde olanlara müsamaha göstermeyiz.

Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de kanun hükmünde kararnameyi (KHK) eleştirdiği konusunda bir soru gelince şöyle devam etti.

KHK AÇIKLAMASI

Bu konuşmaların hepsi boş konuşmalardır, onu açıkça söyleyeyim. Sebebi şu, ülkemizde bir 15 Temmuz darbesi olmuştur, 16 Temmuz günü de darbe girişimi ve akabindeki terör olayları bastırılarak milli irade hakim hale gelmiştir. Ben şunu sormak istiyorum, bu görüşlerini ifade edenler özellikle ana muhalefet partisi darbeye karşı mıdır, değil midir? Darbe zamanı millet sokağa çıkmış, resmi görevli olan, olmayan, ülkesine, bayrağına, vatanına sahip çıkan herkes bu darbeye karşı koymuştur. Dolayısıyla darbeye karşı koyan vatandaşlarımızın kanuni koruma altına alınmasından daha doğru bir şey yoktur. Buna karşı çıkmak demek vatandaşlarımıza 'Niye bu darbeye karşı çıktınız' demektir.

Ana muhalefet partisi böyle davranmakla şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyor.

Hiçbir düzeltme yapılmayacak. Bir sorun yok dilinde filan.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücrete taraflar arasında karar veriliyor taraflar kim işçi işveren hükümet ise tatlıya bağlıyor. Cuma günü karar verilecek ve kamuoyu ile paylaşılacak.