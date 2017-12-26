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Ünlü YouTuber’a soruşturma

Asıl adı olan ünlü YouTuber, psikoloji okuyor. Makyaj yapımı üzerine videolar çekiyor. Ayrıca kendi makyaj markasını oluşturarak internet üzerinden satış yapıyor.

Ünlü YouTuber’a soruşturma
Son dönemin en çok konuşulan sosyal medya fenomenlerinden Danla Bilic'in yayınladığı bir video başını yaktı. Genç kız, makyaj üzerine videolar çekip YouTube kanalından paylaştı. Bu sayede kısa sürede tanındı. Yüklediği bir videosunda ise "İntihar edin, bu hayattan kurtulun" ifadesini kullandı. Bu sözlere sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. "Gençleri intihara teşvik ediyor" diyenler savcılığın kapısını çaldı. Bunun üzerine Danla Bilic hakkında soruşturma açıldı. Genç kız, yaşanan olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
Etiketler:
  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
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