Ünlü YouTuber’a soruşturma

Son dönemin en çok konuşulan sosyal medya fenomenlerinden Danla Bilic'in yayınladığı bir video başını yaktı. Genç kız, makyaj üzerine videolar çekip YouTube kanalından paylaştı. Bu sayede kısa sürede tanındı. Yüklediği bir videosunda ise "İntihar edin,bu hayattan kurtulun" ifadesini kullandı. Bu sözlere sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. "Gençleri intiharateşvik ediyor" diyenler savcılığın kapısını çaldı. Bunun üzerineDanla Bilichakkındasoruşturmaaçıldı. Genç kız, yaşanan olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
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