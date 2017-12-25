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'dan kritik görüşme

'ın, ile telefon görüşmesinde, 'ün statüsüne sahip çıkmak için ortak çaba harcamanın önemine değinildi, ABD yönetiminin hatalı adımdan dönmesi için yapıcı uyarılarda bulunmanın faydalı olacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ile bu akşam telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 'ın, Hartum ziyareti sırasında gerçekleşen telefon görüşmesinde konusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kudüs ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 21 Aralık'ta yapılan oylama sonucundan memnuniyetlerini dile getirdiler.

Kudüs'ün statüsüne sahip çıkmak için ortak çaba harcamanın önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD yönetiminin hatalı adımdan dönmesi için yapıcı uyarılarda bulunmanın faydalı olacağını belirttiler.
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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi 23:37
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